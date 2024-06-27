Начо объяснил, почему променял «Реал» на Саудовскую Аравию

Бывший капитан «Реала» Начо прокомментировал свой переход в «Аль-Кадисию».

Сообщалось, что саудовский клуб заключил с 34-летним защитником контракт на два года с зарплатой около 10 миллионов евро.

«Я не хочу играть против «Реала», не представляю себе этого. Если бы я решил остаться в Европе, то продлил бы контракт с клубом.

Теперь же моя жизнь перевернется с ног на голову. Но это то, что мне нужно. Саудовская лига сейчас наращивает потенциал, потому что туда едут важные игроки», – сказал футболист сборной Испании.

Начо находился в системе «Реала» с 2001 года.

За главную команду он дебютировал в 2011 году и провел 14 сезонов.

Статистика игрока: 364 матча, 16 голов, 10 ассистов, 26 трофеев.

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