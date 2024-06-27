Роналду стал самым бьющим игроком на групповом этапе Евро-2024

Криштиану Роналду нанес больше всех ударов по воротам среди всех игроков на групповом этапе чемпионата Европы-2024. Всего нападающий сборной Португалии пробил 12 раз в трех матчах на турнире – по 4 левой и правой ногами и головой.
Большинство из них Opta классифицировала как неопасные – коэффициент ожидаемых голов (xG) составил 1,1.
- 39-летний Роналду пока не смог отметиться голом на Евро-2024, на его счету лишь одна голевая передача.
- В 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словенией 1 июля.
Источник: The Athletic