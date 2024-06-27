Жемалетдинов приступил к тренировкам с ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что к команде на сборе в Новогорске присоединился полузащитник Рифат Жемалетдинов, находящийся в статусе свободного агента.

«Данный статус позволяет как клубу, так и Рифату не терять важное для тренировочного процесса время сборов и начать совместную работу, не дожидаясь завершения переговоров», – написал Брейдо.

Также на сбор прибыли нападающие ЦСКА Аббос Файзуллаев и Адольфо Гайч.