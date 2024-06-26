Спаллетти принес извинения за грубый ответ журналисту

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти извинился перед журналистом за грубое высказывание на пресс-конфереции после матча Евро-2024 с Хорватией (1:1).

Журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой. Спаллетти возмутился и, отвечая, произнес такую фразу: «Сколько тебе лет? 51? Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста, мне 65».

Позднее Риччи рассказал, что Спаллетти позвонил ему и принес свои извинения. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации.