Спаллетти принес извинения за грубый ответ журналисту

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти извинился перед журналистом за грубое высказывание на пресс-конфереции после матча Евро-2024 с Хорватией (1:1).
Журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли стартовый состав результатом договора между тренером и командой. Спаллетти возмутился и, отвечая, произнес такую фразу: «Сколько тебе лет? 51? Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста, мне 65».
Позднее Риччи рассказал, что Спаллетти позвонил ему и принес свои извинения. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина поучаствовал в урегулировании ситуации.
- Италия вышла в 1/8 финала турнира со второго места в группе B.
- Подопечные Спаллетти встретятся в первом раунде плей-офф с Швейцарией 29 июня.
Источник: fanpage.it