Радимов назвал команду-открытие Евро-2024

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов назвал высказался по поводу команды, которая стала открытием на Евро-2024.

«По всем контрольным матчам было сразу понятно, что сборная Австрии будет главным открытием чемпионата Европы. У них отличный состав, хорошее качество игры. Конечно удивляет, что они выиграли группу. Видно, что команда находится на ходу и может дойти далеко на Евро», – заявил Радимов.