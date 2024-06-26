Радимов назвал команду-открытие Евро-2024

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов назвал высказался по поводу команды, которая стала открытием на Евро-2024.
«По всем контрольным матчам было сразу понятно, что сборная Австрии будет главным открытием чемпионата Европы. У них отличный состав, хорошее качество игры. Конечно удивляет, что они выиграли группу. Видно, что команда находится на ходу и может дойти далеко на Евро», – заявил Радимов.
- Австрия сумела выйти в плей-офф Евро-2024, забравшись на 1-ю строчку в одном квартете Францией, Нидерландами и Польшей.
- Австрийская сборная заработала 7 очков по итогам трех игр группового раунда континентального первенства. В последнем туре австрийцы сенсационно переиграли голландцев (3:2).
- Наставником Австрии является немецкий специалист Ральф Рангник. Он был утвержден главным тренером команды в 2022 году. Всего у руля австрийской команды тренер провел 25 поединков, одержав 15 побед. Также в активе Рангника 4 ничьих и 6 поражений.
Источник: «Матч ТВ»