Канчельскис ответил, сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Зенита» на победу в следующем розыгрыше РПЛ. По его мнению, «Спартак» не сможет конкурировать с петербургской командой в борьбе за золото.

«У «Зенита», как всегда, самые большие шансы на чемпионство в новом сезоне. В прошедшем чемпионате их немного трясло, но соперники шансом не воспользовались. Думаю, в новом розыгрыше чемпионата команда Семака таких шансов больше не даст.

«Спартак»? Красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне-2024/25», – сказал Канчельскис.