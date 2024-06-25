В среду, 26 июня 2024 года сборная Чехии сыграет с Турцией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы F и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Чехия

Статистика сборной Чехии в последних пяти матчах:

забито голов: 13;

пропущено голов: 6;

среднее количество забитых голов за игру: 2.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;

среднее количество ударов по воротам: 18.40;

среднее количество ударов соперника: 7.80;

среднее количество ударов в створ: 6.40;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.80.

Турция

Статистика сборной Турции в последних пяти встречах:

забито голов: 5;

пропущено голов: 12;

среднее количество забитых голов за игру: 1.00;

среднее количество пропущенных голов за игру: 2.40;

среднее количество ударов по воротам: 15.20;

среднее количество ударов соперника: 12.40;

среднее количество ударов в створ: 4.60;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.60.

Прогноз на точный счет матча Чехия – Турция

Букмекеры видят наиболее вероятным исходом встречи победу сборной Чехии или ничью. На такой вариант развития событий аналитики БК установили коэффициент 1.42. Что касается точного счета матча, то предположим, что встреча команд завершится результатом 1:1 (6.50).