Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Англии сыграет со Словенией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы C и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кeльне.

Англия

Статистика сборной Англии в последних пяти матчах:

забито голов: 7;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 14.80;

среднее количество ударов соперника: 8.00;

среднее количество ударов в створ: 4.60;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.00.

Словения

Статистика сборной Словении в последних пяти встречах:

забито голов: 7;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 8.80;

среднее количество ударов соперника: 13.20;

среднее количество ударов в створ: 3.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.80.

Прогноз на точный счет матча Англия – Словения

Англия – фаворит игры со Словенией. Команда Гарета Саутгейта не показывает яркой игры, но при этом сохраняет шансы на выход в плей-офф. Предположим, что в предстоящей встрече Англия наберет три очка (1.37), а обыграет соперника со счетом 2:0 (6.00).