Беллингем разозлился на партнеров по сборной Англии в игре со Словенией

Полузащитник Джуд Беллингем эмоционально высказывался в адрес партнеров по сборной Англии в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0), кадры с футболистом после игры показал телеканал ITV.

Предположительно эпизод произошел в конце первого тайма. После подачи углового Гарри Кейн пробил с дальней дистанции в момент, когда Беллингем находился в штрафной площади Словении.

По мнению эксперта в чтении по губам Джереми Фримена, Беллингем выкрикнул: «Эй, в самом деле, ***, отдай пас! Уже поздно держать мяч, ***, пасуй!»

При этом эксперт не смог определить, было ли недовольство Беллингема направлено конкретно на кого-либо из партнеров по команде.