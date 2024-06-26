Саутгейт высказался об игре сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил удовлетворение действиями подопечных во второй половине встречи со Словенией (0:0) на Евро-2024.
«Выдающийся второй тайм. Очень-очень горжусь игроками. Они держали формацию, играли в очень сложной атмосфере. Это похоже на дни, когда я играл за Англию. И они отлично справились с этим. Они контролировали второй тайм, создали пару отличных моментов, которыми мы, к сожалению, не воспользовались.
Мы атаковали волна за волной, но не создали момент, который был нам необходим. Сыграли мы явно лучше, чем в предыдущем матче.
Хорошо, что мы выиграли группу. Это даст нам более легкого соперника», – сказал Саутгейт.
- Англия заняла первое место в группе C с 5 очками.
- В 1/8 финала она сыграет с третьей командой из группы D или группы E 30 июня.
Источник: Sports