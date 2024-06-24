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    Франция – Польша: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 25 июня

    Во вторник, 25 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Франции и Польши. Игра группы D состоится в Дортмунде, начало – в 19:00 (мск).

    Франция

    В первом матче группового этапа сборная Франции обыграла австрийцев – 1:0. Во 2-й игре команда Дидье Дешама сыграла вничью со сборной Нидерландов – 0:0.

    Сейчас с 4 очками Франция занимает 2-е место в группе D, разница мячей – 1:0.

    Польша

    У сборной Польши 2 поражения в 2 играх группы. Коллектив Михала Пробежа в 1-м туре уступил сборной Нидерландов – 1:2, а во 2-м поединке проиграл Австрии – 1:3.

    У Австрии забивали Траунер (9-я минута), Баумгартнер (66) и Арнаутович (78, с пенальти). Поляки ответили голом Пентека на 30-й минуте.

    Сборная Польши без набранных очков находится на 4-м месте в группе при разнице мячей – 2:5.

    Статистика и цифры

    В этом веке команды провели между собой 3 поединка:

    • 04.12.22 Франция – Польша – 3:1 (ЧМ-2022);
    • 09.06.11 Польша – Франция – 0:1 (Товарищеский матч);
    • 17.11.04 Франция – Польша – 0:0 (Товарищеский матч).

    Прогноз

    Французам достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Польша потеряла даже теоретические шансы на выход из группы и может сыграть в свое удовольствие. Ожидаем голов от обеих команд, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.07.

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    Источник: «Бомбардир»

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