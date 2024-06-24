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    Нидерланды – Австрия: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 25 июня

    Во вторник, 25 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Нидерландов и Австрии. Матч группы D состоится в Берлине, начало – в 19:00 (мск).

    Нидерланды

    В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Нидерландов переиграла сборную Польши – 2:1. В матче 2-го тура коллектив Рональда Кумана сыграл вничью со сборной Франции – 0:0.

    Нидерланды находятся на 1-м месте в группе D, имея в активе 4 очка, разница мячей – 2:1.

    Австрия

    В 1-м туре групповой стадии Евро-2024 команда Ральфа Рангника уступила сборной Франции – 0:1. Вторую игру в группе против сборной Польши австрийцы провели более результативно и выиграли – 3:1.

    Счет на 9-й минуте открыл австриец Траунер, на 30-й минуте Пентек счет сравнял. На 66-й минуте в воротах сборной Польши отметился Баумгартнер, а на 78-й Арнаутович с пенальти поставил победную точку в игре.

    Австрия с 3 очками идет на 3-м месте в группе, разница мячей – 3:2.

    Статистика и цифры

    В 3 последних очных матчах победы праздновали голландцы:

    • 17.06.21 Нидерланды – Австрия – 2:0 (Евро-2020);
    • 04.06.16 Австрия – Нидерланды – 0:2 (тов. матч);
    • 09.02.11 Нидерланды – Австрия – 3:1 (тов. матч).

    Прогноз

    Нидерландам хватит ничьей, чтобы выйти из группы с 1-го ил 2-го места. Австрия с большой долей вероятности в случае ничейного исхода также пробьется в плей-офф – минимум с 3-го места. При таких раскладах рискнем спрогнозировать ничью с коэффициентом 3.15.

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    Источник: «Бомбардир»

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