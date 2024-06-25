Сборная Австрии обыграла Нидерланды в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:3.

1-й тайм

Первый тайм для Нидерландов начался совсем неудачно, да и закончился тоже. Австрийцы хорошо провели первую половину, обе сборные имели голевые моменты и порадовали красивым футболом. Но Австрия ушла на перерыв с преимуществом, забив гол на первых минутах.

Смотреть автогол Малена.

На 6-ой минуте встречи Мален отличился забил автогол. Арнаутович с левого края штрафной несильно «прострелил» в центр. Дониелл с 11 метров в неуклюжем подкате отправил в свои ворота. Странное, но результативное для Австрии действие.

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2-й тайм

Во второй половине Нидерланды не стали мириться с ситуацией и продолжили попытки навалиться на ворота Патрика Пенца. Тайм получился результативным для обеих сборных.

Смотреть гол Гакпо.

Сборная Нидерландов смогла забить быстрый гол в начале второй половины. На 47-ой минуте матча, Симонс отдал мяч в штрафную на Гакпо, Коди принял и меж защитником послал в дальнюю сторону ворот.

Смотреть гол Шмида.

Австрийцы не бросили играть после пропущенного гола и на 59-ой снова стали лидерами встречи. В штрафную прошел проникающий пас на ход Грилличу. Флориан навесил в центр, а там отличный удар Шмида в левый от себя нижний угол.

Смотреть гол Депая.

Нидерланды снова сравняли, отличился Депай. Навес в штрафную Австрии с левого фланга, скидка на Депая от Вегхорста. Мемфис в восьми метрах от ворот принял на грудь (мяч) и правой ногой отправил в правую сторону ворот.

Смотреть гол Забитцера.

На 80-ой Австрия забила третий гол. Из глубины прошел проникающий пас в штрафную. Марсель легко принял с левого края вратарской со всей силы с левой ноги ударил. Над Вербрюггеном пролетело, неотразимо!

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.