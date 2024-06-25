Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Нидерландов и Австрии. Игра состоится 25 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Нидерланды: Вербрюгген, Гертрюйда, ван Дейк, Аке, де Врей, Райндерс, Верман, Схаутен, Депай, Гакпо, Мален.

Главный тренер: Рональд Куман

Австрия: Пенц, Вебер, Пош, Прасс, Линхарт, Зайвальд, Забитцер, Гриллич, Шмид, Виммер, Арнаутович.

Главный тренер: Ральф Рангник

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