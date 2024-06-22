В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Шотландии и Венгрии. Поединок группы А пройдет на Арене «МХП» в Штутгарте и начнется в 22:00 (мск).

Шотландия

Результаты последних 5 матчей сборной Шотландии:

19.06.24 Шотландия – Швейцария – 1:1 (Евро-2024);

14.06.24 Германия – Шотландия – 5:1 (Евро-2024);

07.06.24 Шотландия – Финляндия – 2:2 (тов. матч);

03.06.24 Гибралтар – Шотландия – 0:2 (тов. матч);

26.03.24 Шотландия – Северная Ирландия – 0:1 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 6;

пропущено голов – 9;

забито в среднем за игру – 1.20;

пропущено в среднем за игру – 1.80;

среднее количество ударов за матч – 13.20;

среднее количество ударов в створ за матч – 3.20.

Венгрия

Результаты последних 5 матчей сборной Венгрии:

19.06.24 Германия – Венгрия – 2:0 (Евро-2024);

15.06.24 Венгрия – Швейцария – 1:3 (Евро-2024);

08.06.24 Венгрия – Израиль – 3:0 (тов. матч);

04.06.24 Ирландия – Венгрия – 2:1 (тов. матч);

26.03.24 Венгрия – Косово – 2:0 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 7;

пропущено голов – 7;

забито в среднем за игру – 1.40;

пропущено в среднем за игру – 1.40;

среднее количество ударов за матч – 10.20;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.60.

Прогноз на точный счет

Обеим командам нужна победа, но ответственность за результат сыграет с ними злую шутку. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.50.