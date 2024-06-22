В воскресенье, 23 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Шотландии и Венгрии. Поединок группы А пройдет на Арене «МХП» в Штутгарте и начнется в 22:00 (мск).
Шотландия
Результаты последних 5 матчей сборной Шотландии:
- 19.06.24 Шотландия – Швейцария – 1:1 (Евро-2024);
- 14.06.24 Германия – Шотландия – 5:1 (Евро-2024);
- 07.06.24 Шотландия – Финляндия – 2:2 (тов. матч);
- 03.06.24 Гибралтар – Шотландия – 0:2 (тов. матч);
- 26.03.24 Шотландия – Северная Ирландия – 0:1 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 6;
- пропущено голов – 9;
- забито в среднем за игру – 1.20;
- пропущено в среднем за игру – 1.80;
- среднее количество ударов за матч – 13.20;
- среднее количество ударов в створ за матч – 3.20.
Венгрия
Результаты последних 5 матчей сборной Венгрии:
- 19.06.24 Германия – Венгрия – 2:0 (Евро-2024);
- 15.06.24 Венгрия – Швейцария – 1:3 (Евро-2024);
- 08.06.24 Венгрия – Израиль – 3:0 (тов. матч);
- 04.06.24 Ирландия – Венгрия – 2:1 (тов. матч);
- 26.03.24 Венгрия – Косово – 2:0 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 7;
- пропущено голов – 7;
- забито в среднем за игру – 1.40;
- пропущено в среднем за игру – 1.40;
- среднее количество ударов за матч – 10.20;
- среднее количество ударов в створ за матч – 4.60.
Прогноз на точный счет
Обеим командам нужна победа, но ответственность за результат сыграет с ними злую шутку. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.50.