Сборная Венгрии обыграла Шотландию в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

1-й тайм

Первый плюс заработала атака Венгрии. Хороший дальний удар получился у Ботаки на 8-ой минуте встречи. Послал по центру из-за пределов штрафной, Ганн немного неуклюже отбил, но справился.

К 15-ой минуте Шотландия начала наращивать процент владения мячом. Первый тайм команды провели очень ровно, Венгры пасуют на своей половине, не так легко продвинуться вперед, поскольку шотландцы показывают внушительное движение.

Венгерская сборная имела шанс открыть счет на 41-ой минуте встречи. Штрафной Собослаи. Навес на левый край вратарской, где поджидал Орбан. Вилли бьет головой верхом – мяч пролетел над перекладиной.

Первый тайм показал сильное напряжение у команд – никому нельзя проигрывать. Команды были очень скованы в атаке.

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2-й тайм

Во втором тайме команды не показали более красочного футбола, чем в первом.

Опасный момент был на 56-й минуте. Ролстон небрежно сыграл возле штрафной, позволил Собослаи отдать в штрафную на Салаи. По такому матчу это опасный момент: Роланд бил с 13 метров, попал в защитника, мяч ушел на угловой.

Команды играли очень неспешно, будто их устраивает ничья. Но в случае мирного исхода никто из них не выходит из группы.

На 65-й минуте Шотландия перекатывала мяч на своей половине, проходить дальше получалось хуже, чем до перерыва. В чем сходство с первым таймом, так в том, что мяч в основном находился в середине.

Через пару минут произошел тревожный эпизод в штрафной шотландцев. Навес со «стандарта» от Собослаи, мяч летит к вратарской, Ганн вышел и снес соперника. Есть вероятность пенальти. Однако Варга лежал на газоне, срочная медицинская помощь прибежала к нему. Бернабеш потерял сознание, его отвезли за пределы поля, погрузили в машину скорой помощи. Судья продолжил игру.

Десять минут компенсировал арбитр Тельо. На 92-ой штанга спасла Шотландию. Шобот получил мяч на правом углу вратарской, венгр пробил в дальний угол и попал в каркас ворот.

Смотреть гол Шобота.

На 100-й минуте Кевин Шобот все же открыл счет.

Венгрия после чужого углового убежала в контратаку. Передача на правый фланг, где принял Салаи. Вбежал в штрафную и отпасовал примерно на точку пенальти. Оттуда качественно пробил Шобот, попав рядом с левой от себя штангой.