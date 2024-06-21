В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Бельгия и Румыния. Поединок группы E пройдет на «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 22:00 (мск).
Бельгия
Результаты последних 5 матчей сборной Бельгии:
- 17.06.24 Бельгия – Словакия – 0:1 (Евро-2024);
- 08.06.24 Бельгия – Люксембург – 3:0 (тов. матч);
- 05.06.24 Бельгия – Черногория – 2:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Англия – Бельгия – 2:2 (тов. матч);
- 23.03.24 Ирландия – Бельгия – 0:0 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 7;
- пропущено голов – 3;
- забито в среднем за игру – 1.40;
- пропущено в среднем за игру – 0.60;
- среднее количество ударов за матч – 15.20;
- среднее количество ударов в створ за матч – 5.80.
Румыния
Результаты последних 5 матчей сборной Румынии:
- 17.06.24 Румыния – Украина – 3:0 (Евро-2024);
- 07.06.24 Румыния – Лихтенштейн – 0:0 (тов. матч);
- 04.06.24 Румыния – Болгария – 0:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Румыния – Колумбия – 2:3 (тов. матч);
- 22.03.24 Румыния – Северная Ирландия – 1:1 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 6;
- пропущено голов – 4;
- забито в среднем за игру – 1.20;
- пропущено в среднем за игру – 0.80;
- среднее количество ударов за матч – 15.20;
- среднее количество ударов в створ за матч – 5.40.
Прогноз на точный счет
Бельгийцы должны не только побеждать, но и улучшать разницу голов. Полагаем, что подопечные Тедеско одержат крупную сухую победу. Прогноз на точный счет – 3:0 с коэффициентом 9.50.