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    Обзор матча Бельгия – Румыния голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Бельгии одержала победу над Румынией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:0.

    1-й тайм

    Начала матча было ознаменовано быстрым голом, Тилеманс начал голевую атаку и сам же ее завершил! Юри в середине поля выгрыз мяч, после чего Доку после паузы покатил в штрафную площадь на Лукаку, который, находясь спиной к воротам, скинул назад на Тилеманса, а тот с 18 метров схода нанес хлесткий удар низом в левый угол, 1:0.

    Смотреть гол Тилеманса.

    На 5-й минуте запожарил Вертонген, потерял он мяч на своей половине поля, затем был прострел из пределов штрафной площади, но отбились Бельгийцы, в следующем эпизоде разыграли уугловой Румыны, а затем Мариуш Марин с левого фланга навесил в штрафную площадь, где Дрэгушин с 6 метров пробил головой под перекладину, но Кастелс каким-то чудом потащил.

    Следующие 10 минуте матча Бельгийцы играли с заметным преимуществом, было несколько подходов к воротам, которые не сомгли закончится результативно. На 16-й минуте Доку слева покатил в штрафную площадь на Лукаку, который легко продавил Буркэ и затем бил с 11 метров, но Банку успел накрыть удар.

    На 20-й минуте Де Брюйне роскошно обострил, а затем Лукебакио с 17 метров бил на исполнение в дальний угол, но Ницэ в прыжке потащил, через минуту Де Брюйне с левого фланга с углового вместо подачи сильно низом покатил в штрафную площадь на Вертонгена, который с 12 метров схода пробил мимо цели.

    На 25-й минуте Банку разогнал контратаку по левому флангу и отдал плохую передачу, но ошибся Тилеманс, не сумев остановить мяч. Затем Михаила бил с линии штрафной площади, но Вертонген заблокировал.

    На 30-й минуте Фас длинной передачей от своей штрафной площади на Лукебакио здорово начал атаку. Затем Лукаку у центрального круга красиво сыграл пяткой, после чего Доку на скорости слева ворвался в штрафную площадь, где важный отбор совершил Рацу, не пустив соперника к воротам. Сразу после этого Доку, вновь на дриблинге он слева ворвался в штрафную площадь и с 7 метров с острого угла пробил под ближнюю штангу, но Ницэ среагировал!

    На 38-й минуте Рэзван и Мариуш Марины разогнали атаку команды, затем Ман на скорости справа ворвался в штрафную площадь и пробил с 15 метров низом в ближний угол, где Кастелс в прыжке накрыл мяч.

    на 39-й минуте Онана со своей половины поля выдал классную длинную передачу на Лукебакио, который в контратаке справа ворвался в штрафную площадь, но там роскошно отоборонялся Банку, чисто выбив мяч.

    На 41-й минуте едва не напожарили Фас и Кастелс! С правого фланга полетел проникающий пас в штрафную площадь Бельгии, где Фас оставлял мяч Кастелсу, но при этом Дрэгушу едва не удалось пробить! В итоге Кастелс в прыжке все же накрыл мяч.

    Последние минуты матча прошли с преимуществом сборной Бельгии, но в забитые мячи это не вылилось, итог первого тайма 1:0.

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    2-й тайм

    Второй тайм начался сразу с момента, Ман метров с 20 нанес плотный удар, но Кастелс уверенно выловил мяч. Через минуту пожарит Онана, провалился он у центрального круга! Обокрал его Михаила, который на скорости потащил мяч вперед. Онана, исправляя ситуацию, до конца преследовал соперника, который с 13 метров пробил над перекладиной.

    На 51-й минуте Теате со своей половины поля выдал классный длинный пас по левому флангу на Доку, который промчался по бровке, но затем высоковато навесил к вратарской, где Лукаку головой не дотянулся до мяча.

    На 57-й минуте Доку на чужой половине поля здорово перехватил мяч, а затем Де Брюйне вместо передачи в штрафную площадь на свободного партнера пробил с 17 метров! Ницэ в прыжке выловил мяч. Через 2 минуты Доку потерял мяч в центральном круге, но затем тут же вступил в отбор и накрыл Станчу! В итоге убежали бельгийцы в контратаку! Де Брюйне слева ворвался в штрафную площадь и там слишком сильно прострелил на Доку, которому шага не хватило, чтобы замкнуть.

    На 62-й минуте убежали Бельгийцы в контратаку! Де Брюйне покатил на Доку, который без проблем слева ворвался в штрафную площадь, там обыграл Дрэгушина и затем с 12 метров из-под Рацу пробил над ближней девяткой. Через минуту опять Бельгия поймала соперников на контратаке! Де Брюйне отдал разрезающий пас на Лукаку, который по центру вывалился один на один с вратарем и пробил впритирку с левой штангой, мяч отменен после просмотра ВАР.

    На 69-й минуте моментище у Румынии! Ман с соперником на плечах вывалился один на один с вратарем, но Кастелс сыграл идеально – грамотно вышел из ворот и отбил удар в упор.

    На 80-й минуте Кастелс из штрафной площади сильно выбил мяч, до которого каким-то чудом не добрались румыны, и в итоге Де Брюйне с Дрэгушином на плечах вывалился один на один с вратарем и отправил мяч в створ, затем столкнувшись с Ницэ, счте стал 2:0.

    Смотреть гол Де Брюйне.

    На 83-й минуте перемудрил Троссард! Под углом он вывалился один на один с вратарем, но бить не стал, а решил покатить поперек на Лукаку, но того опередил Буркэ! Через 2 минуты Лукаку перехватил мяч на чужой половине поля, после чего Троссард справа ворвался в штрафную площадь, но выполнил полуудар-полуподачу, отправив мяч выше ворот.

    На 85-й минуте возник момент у Румынии, Алибек, продавив Фаса, вывалился один на один с вратарем и протолкнул мяч мимо выбежавшего Кастелса, но Вертонген спас команду, выбив мяч из пустых ворот.

    На 89-й минуте Лукаку, обыграв Буркэ, справа ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла с 6 метров, но Ницэ среагировал! Через 2 минуты Лукаку по центру разогнал контратаку и затем отдал разрезающий пас в штрафную площадь на Де Брюйне, но у того Сореску в последний момент чисто выбил мяч.

    Последние минуты матча прошли в спокойном темпе, без опасных моментов, итог 2:0.

    Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

    Бельгия-Румыния обзор матча 22 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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