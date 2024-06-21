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    Бельгия – Румыния: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 22 июня

    В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Бельгии и Румынии. Матч группы E состоится в Кельне, начало – в 22:00 (мск).

    Бельгия

    Свою отборочную группу бельгийцы прошли без поражений и заняли 1-е место. на старте Евро-2024 команда Доменико Тедеско неожиданно проиграла сборной Словакии – 0:1.

    На 7-й минуте за словаков забил Шранц. На 56-й минуте бельгийцы забили гол в ответ, но его отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

    Бельгия занимает 3-е место в группе E.

    Румыния

    Команда Эдварда Йорданеску прошла отборочный цикл без поражений и заняла 1-е место в группе. В первом туре групповой стадии Евро-2024 сборная Румынии разгромила сборную Украины – 3:0. На 29-й минуте отличился Станчу, на 53-й – Марин, а на 57-й минуте третий мяч провел Драгуш.

    Румыния возглавляет группу E, опережая Словакию по лучшей разнице мячей.

    Статистика и цифры

    В XXI веке команды провели всего 2 товарищеских поединка, в которых обменялись победами с одинаковым счетом – 2:1:

    • 14.11.12 Румыния – Бельгия – 2:1;
    • 11.11.11 Бельгия – Румыния – 2:1.

    Прогноз

    Сборная Бельгии, которая считалась явным фаворитом группы, не имеет права второй раз подряд терять очки. Бельгийцы обязаны сделать выводы из матча против Словакии и уверенно победить Румынию – разница мячей может пригодиться при распределении мест. Наш прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.73.

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    Источник: «Бомбардир»

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