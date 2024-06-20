В пятницу, 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Польши и Австрии. Поединок группы D пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 19:00 (мск).

Польша

Результаты последних 5 матчей сборной Польши:

16.06.24 Польша – Нидерланды – 1:2 (Евро-2024);

10.06.24 Польша – Турция – 2:1 (тов. матч);

07.06.24 Польша – Украина – 3:1 (тов. матч);

26.03.24 Уэльс – Польша – 0:0, пен. 4:5 (стыковой матч Евро-2024);

21.03.24 Польша – Эстония – 5:1 (стыковой матч Евро-2024).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 11;

пропущено голов – 5;

забито в среднем за игру – 2.20;

пропущено в среднем за игру – 1.00;

среднее количество ударов за матч – 15.60;

среднее количество ударов в створ за матч – 6.20.

Австрия

Результаты последних 5 матчей сборной Австрии:

17.06.24 Австрия – Франция – 0:1 (Евро-2024);

08.06.24 Швейцария – Австрия – 1:1 (тов. матч);

04.06.24 Австрия – Сербия – 2:1 (тов. матч);

26.03.24 Австрия – Турция – 6:1 (тов. матч);

23.03.24 Словакия – Австрия – 0:2 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 11;

пропущено голов – 2;

забито в среднем за игру – 2.20;

пропущено в среднем за игру – 0.80;

среднее количество ударов за матч – 9.20;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.40.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным счетом букмекеры считают 1:1. Но мы прогнозируем победу поляков, у которых вернется Левандовски. Прогноз на точный счет – 1:0 с коэффициентом 11.0.