Евро-2024. Австрия обыграла Польшу – 3:1

Сборная Австрии набрала первые очки на Евро-2024.

После поражения от Франции (0:1) команда Ральфа Рангника победила Польшу со счетом 3:1.

У поляков отличился Кшиштоф Пентек, у австрийцев – Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович с пенальти.

Австрия сравнялась с Францией и Нидерландами, которые встретятся друг с другом сегодня в 22:00 мск. У Польши 0 очков в 2 турах.

Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

Польша – Австрия – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Траунер, 9; 1:1 – Пентек, 30; 1:2 – Баумгартнер, 66; 1:3 – Арнаутович (с пенальти), 78.

Календарь Евро-2024

Таблицы групп Евро-2024