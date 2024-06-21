Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Евро-2024. Австрия обыграла Польшу – 3:1

    Сборная Австрии набрала первые очки на Евро-2024.

    После поражения от Франции (0:1) команда Ральфа Рангника победила Польшу со счетом 3:1.

    У поляков отличился Кшиштоф Пентек, у австрийцев – Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович с пенальти.

    Австрия сравнялась с Францией и Нидерландами, которые встретятся друг с другом сегодня в 22:00 мск. У Польши 0 очков в 2 турах.

    Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

    Польша – Австрия – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Траунер, 9; 1:1 – Пентек, 30; 1:2 – Баумгартнер, 66; 1:3 – Арнаутович (с пенальти), 78.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч Польша – Австрия: 21 июня
    Польша – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2024
    Расписание матчей Евро-2024, 21 июня
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    САНЁК17
    1718992733
    Неблагодарные, бесполезные пшики в аут
    Ответить
    shahor
    1718992763
    Матч понравился.Сборная Австрии продемонстрировала очень шустрый,а моментами и яркий футбол.Будь поточнее и поудачлевее вообще могли довести счёт до неприличного.А поляки могут собирать чемоданы.Чёт верится с трудом,что они смогут в последнем матче в группе составить конкуренцию сборной Франции.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1718993115
    голодная до побед "геена Европы" едет домой!)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+