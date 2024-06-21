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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Австрия
Польша - Австрия: обзор матча 21 июня 2024
Польша
21.06.2024, пятница, 19:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
1 : 3
Завершен
Австрия
30'
К. Пентек
9'
Г. Траунер
66'
К. Баумгартнер
78'
М. Арнаутович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Австрия
Замена
К. Урбански
️️️️
П. Зелински
87'
80'
Замена
Р. Шмид
️️️️
М. Арнаутович
80'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
К. Баумгартнер
78'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Арнаутович
Желтая карточка
В. Щесны
77'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Б. Слиш
75'
69'
Желтая карточка
М. Арнаутович
66'
ГОЛ! 1:2!
К. Баумгартнер
Пас отдал
А. Прасс
Желтая карточка
Р. Левандовски
64'
63'
Замена
А. Прасс
️️️️
Ф. Мвене
Желтая карточка
Я. Модер
62'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Букса
60'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
К. Пентек
60'
58'
Замена
К. Дансо
️️️️
Г. Траунер
56'
Желтая карточка
П. Виммер
Желтая карточка
Б. Слиш
53'
46'
Замена
П. Виммер
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
Я. Модер
️️️️
Я. Пиотровски
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Пентек
30'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Траунер
Пас отдал
Ф. Мвене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
3
Тарас Романчук
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
18
Романо Шмид
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
4-3-1-2
1
Щесны
21
Залевски
3
Давидович
14
Кивиор
5
Беднарек
16
Пиотровски
10
Зелински
6
Слиш
19
Франковски
23
Пентек
16
Букса
4-1-3-1-1
13
Пенц
16
Мвене
5
Траунер
5
Пош
15
Линхарт
10
Гриллич
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
6
Слиш
11
Гросицки
11
Гросицки
6
Слиш
10
Зелински
8
Урбански
8
Урбански
10
Зелински
16
Пиотровски
8
Модер
8
Модер
16
Пиотровски
23
Пентек
9
Левандовски
9
Левандовски
23
Пентек
16
Букса
11
Свидерски
11
Свидерски
16
Букса
5
Траунер
3
Дансо
3
Дансо
5
Траунер
16
Мвене
22
Прасс
22
Прасс
16
Мвене
7
Арнаутович
18
Шмид
18
Шмид
7
Арнаутович
10
Гриллич
21
Виммер
21
Виммер
10
Гриллич
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
10
Баумгартнер
Остались в запасе
Польша
Австрия
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
3
Тарас Романчук
ОП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
17
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Михал Пробеж
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
3
Тарас Романчук
ОП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
17
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Польша - Австрия
4
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
15
Офсайды
0
2
Количество передач
390
446
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.89
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
69455 из 74244 зрителей (93%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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