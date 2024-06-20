В пятницу, 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 встретятся сборные Словакии и Украины. Матч группы E пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 (мск).
Словакия
Результаты последних 5 матчей сборной Словакии:
- 17.06.24 Бельгия – Словакия – 0:1 (Евро-2024);
- 09.06.24 Словакия – Уэльс – 4:0 (тов. матч);
- 05.06.24 Словакия – Сан-Марино – 34:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Норвегия – Словакия – 1:1 (тов. матч);
- 23.03.24 Словакия – Австрия – 0:2 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 10;
- пропущено голов – 3;
- забито в среднем за игру – 2.00;
- пропущено в среднем за игру – 0.60;
- среднее количество ударов за матч – 13.40;
- среднее количество ударов в створ за матч – 5.60.
Украина
Результаты последних 5 матчей сборной Украины:
- 17.06.24 Румыния – Украина – 3:0 (Евро-2024);
- 11.06.24 Молдова – Украина – 0:4 (тов. матч);
- 07.06.24 Польша – Украина – 3:1 (тов. матч);
- 03.06.24 Германия – Украина – 0:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Украина – Исландия – 2:1 (стыковой матч Евро-2024).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 7;
- пропущено голов – 7;
- забито в среднем за игру – 1.40;
- пропущено в среднем за игру – 1.40;
- среднее количество ударов за матч – 13.00;
- среднее количество ударов в створ за матч – 4.20.
Прогноз на точный счет
Украинцы будут больше атаковать, словаки – обороняться. Реализация моментов будет одинаковой. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.