В пятницу, 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 встретятся сборные Словакии и Украины. Матч группы E пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 (мск).

Словакия

Результаты последних 5 матчей сборной Словакии:

17.06.24 Бельгия – Словакия – 0:1 (Евро-2024);

09.06.24 Словакия – Уэльс – 4:0 (тов. матч);

05.06.24 Словакия – Сан-Марино – 34:0 (тов. матч);

26.03.24 Норвегия – Словакия – 1:1 (тов. матч);

23.03.24 Словакия – Австрия – 0:2 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 10;

пропущено голов – 3;

забито в среднем за игру – 2.00;

пропущено в среднем за игру – 0.60;

среднее количество ударов за матч – 13.40;

среднее количество ударов в створ за матч – 5.60.

Украина

Результаты последних 5 матчей сборной Украины:

17.06.24 Румыния – Украина – 3:0 (Евро-2024);

11.06.24 Молдова – Украина – 0:4 (тов. матч);

07.06.24 Польша – Украина – 3:1 (тов. матч);

03.06.24 Германия – Украина – 0:0 (тов. матч);

26.03.24 Украина – Исландия – 2:1 (стыковой матч Евро-2024).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 7;

пропущено голов – 7;

забито в среднем за игру – 1.40;

пропущено в среднем за игру – 1.40;

среднее количество ударов за матч – 13.00;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.20.

Прогноз на точный счет

Украинцы будут больше атаковать, словаки – обороняться. Реализация моментов будет одинаковой. Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.