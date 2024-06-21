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    • Депутат Журова высказалась о баннере «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия

    Депутат Журова высказалась о баннере «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила акцию болельщиков во время матча Евро-2024 между сборными Украины и Словакии.

    • На трибунах появился украинский флаг с надписью «Верните нам выборы».
    • Позднее его убрали.
    • Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов из-за военного положения в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.

    «Остальной мир же считает, что у них все хорошо. Не знаю, что будет с теми, кто это написал. Их опознают и накажут, видимо. Это уже оппозиция получается.

    Если, в принципе, такие настроения в стране есть, это одно дело. Но если какие-то эпизодические высказывания, боюсь, им не дадут их донести по масс.

    Мое мнение, не совсем правильно использовать спорт как политическую площадку для таких заявлений, но, видимо, другого выхода у них нет», – сказал Журова.

    • Украина выиграла у Словакии со счетом 2:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2024 22:33
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    Комментарии (8)
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    kirdykprishel
    1719000544
    Депутаты о баннере.Видно что выдалось свободное время от постоянных дум какой бы еще закон замутить. Как там в Нашей Раше--разговор депутатов.....Не бережешь ты себя, не жалешь Юрий Венндиктович...Все о народе думаешь.Отдохнуть тебе надо. )))
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    Barmaleushka
    1719002506
    пЭзда им по всем понятиям "цивилизованного" запада . Зелебоба поди как узнал за такое - так порошком подавился от возмущения .
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