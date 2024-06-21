Депутат Журова высказалась о баннере «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила акцию болельщиков во время матча Евро-2024 между сборными Украины и Словакии.

На трибунах появился украинский флаг с надписью «Верните нам выборы».

Позднее его убрали.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов из-за военного положения в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.

«Остальной мир же считает, что у них все хорошо. Не знаю, что будет с теми, кто это написал. Их опознают и накажут, видимо. Это уже оппозиция получается.

Если, в принципе, такие настроения в стране есть, это одно дело. Но если какие-то эпизодические высказывания, боюсь, им не дадут их донести по масс.

Мое мнение, не совсем правильно использовать спорт как политическую площадку для таких заявлений, но, видимо, другого выхода у них нет», – сказал Журова.