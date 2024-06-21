Валуев жестко отреагировал на баннер «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал акцию болельщиков во время матча Евро-2024 между сборными Украины и Словакии.

На трибунах появился украинский флаг с надписью «Верните нам выборы».

Позднее его убрали.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов из-за военного положения в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.

«В Европе такой «свободы» хоть отбавляй. Меня не волнуют вопросы о свободе слова и почему убрали этот флаг. Нет смысла обсуждать пустое.

Зеленский по конституции – не президент. Но он будет рулить столько, сколько ему позволят кураторы. Что тут удивительного?

Украина давно не суверенное государство. И вообще не государство», – сказал Валуев.