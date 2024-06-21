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    • Валуев жестко отреагировал на баннер «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия

    Валуев жестко отреагировал на баннер «Верните нам выборы» на матче Украина – Словакия

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал акцию болельщиков во время матча Евро-2024 между сборными Украины и Словакии.

    • На трибунах появился украинский флаг с надписью «Верните нам выборы».
    • Позднее его убрали.
    • Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов из-за военного положения в стране. Срок его полномочий истек 20 мая.

    «В Европе такой «свободы» хоть отбавляй. Меня не волнуют вопросы о свободе слова и почему убрали этот флаг. Нет смысла обсуждать пустое.

    Зеленский по конституции – не президент. Но он будет рулить столько, сколько ему позволят кураторы. Что тут удивительного?

    Украина давно не суверенное государство. И вообще не государство», – сказал Валуев.

    • Украина выиграла у Словакии со счетом 2:1.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    ВетеR
    1718989544
    Валуев , это кто ???
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    Desma
    1718989920
    Конечно. Украина никогда не было государством, поскольку не оформила свою государственную границу. О чём может вестись какой-то разговор, если Украина не зарегистрировала свои границы с 25 декабря 1991 года, после прекращения существования СССР. ООН не регистрировала границы Украины как суверенного государства. Об этом 7 апреля 2014 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сделал соответсвующее заявление.
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    Каратель помойников
    1718990581
    Странно...а почему Валуева беспокоит никто?есть выборы,нет выборов,какая накуй разница списанных тополей им дюжину накинуть,пусть выбирают какой сильнее епанул
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