Сборная Украины одержала победу над Словакией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:1.

1-й тайм

Как и против Румынии, украинцы проиграли первый тайм. Без больших моментов, мяч держался в середине поля. С небольшим территориальным преимуществом желтых. Однако Словакия смогла открыть счет.

Смотреть гол Шранца.

Навес Словакии с левого фланга к вратарской. Шранц оказался один и с пяти метров головой отправил в противоход Трубину. Вроде бы можно дотянуться, но Анатолий не смог.

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2-й тайм

Второй тайм Украина провела более активно, команда начала активнее давить на ворота Дубравки. Сборная Словакии, вероятно, слишком уверовала в способность отстоять второй раз подряд счет 1:0. Вышла после перерыва с заданием отбиться, не предполагая, что можно пропустить вообще-то.

Смотреть гол Шапаренко.

Словаки чуть провалились на своей половине, позволили сопернику с численным преимуществом дойти до штрафной. Зинченко отдал пас с левой стороны штрафной примерно на точку пенальти. Там Шапаренко без опеки, Николай пробил с 11 метров в касание в ближний угол. Попал рядом со штангой, Дубравка не достал.

Смотреть гол Яремчука.

Шапаренко получил мяч в центре поля и стал не спеша двигаться к воротам Словении. Николай сделал прекрасный навес в штрафную на Яремчука, а тот протолкнул мяч мимо вышедшего Дубравки.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на Окко.