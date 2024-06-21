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    • Обзор матча Словакия – Украина голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Словакия – Украина голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Украины одержала победу над Словакией в рамках 2 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:1.

    1-й тайм

    Как и против Румынии, украинцы проиграли первый тайм. Без больших моментов, мяч держался в середине поля. С небольшим территориальным преимуществом желтых. Однако Словакия смогла открыть счет.

    Смотреть гол Шранца.

    Навес Словакии с левого фланга к вратарской. Шранц оказался один и с пяти метров головой отправил в противоход Трубину. Вроде бы можно дотянуться, но Анатолий не смог.

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    2-й тайм

    Второй тайм Украина провела более активно, команда начала активнее давить на ворота Дубравки. Сборная Словакии, вероятно, слишком уверовала в способность отстоять второй раз подряд счет 1:0. Вышла после перерыва с заданием отбиться, не предполагая, что можно пропустить вообще-то.

    Смотреть гол Шапаренко.

    Словаки чуть провалились на своей половине, позволили сопернику с численным преимуществом дойти до штрафной. Зинченко отдал пас с левой стороны штрафной примерно на точку пенальти. Там Шапаренко без опеки, Николай пробил с 11 метров в касание в ближний угол. Попал рядом со штангой, Дубравка не достал.

    Смотреть гол Яремчука.

    Шапаренко получил мяч в центре поля и стал не спеша двигаться к воротам Словении. Николай сделал прекрасный навес в штрафную на Яремчука, а тот протолкнул мяч мимо вышедшего Дубравки.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на Окко.

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    Источник: «Бомбардир»

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