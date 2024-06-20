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    Словакия – Украина: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 21 июня

    В пятницу 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Словакии и Украины. Игра группы E пройдет в Дюссельдорфе, начало – в 16:00 (мск).

    Словакия

    В отборочном турнире к Евро словаки заняли 2-е место в группе, победителем которой стала Португалия. В матче 1-го тура Евро-2024 сборная Словакии сенсационно переиграла Бельгию – 1:0.

    Единственный гол на 7-й минуте забил Шранц. Во втором тайме бельгийцы забили 2 гола, но оба они были отменены после просмотра VAR.

    Словакия с 3 очками занимает 2-е место в группе E.

    Украина

    Украина пробилась на Евро-2024, заняв 3-е место в группе и успешно сыграв квалификационные матчи с Боснией (2:1) и Исландией (2:1). В первом туре групповой стадии Евро-2024 команда Сергея Реброва вчистую проиграла сборной Румынии – 0:3.

    Румыны отличились на 29-й, 53-й и 57-й минутах. Украина замыкает квартет Е и обязана побеждать словаков.

    Статистика и цифры

    Результаты 3 предыдущих очных встреч сборных Украины и Словакии:

    • 16.11.18 Словакия – Украина – 4:1 (Лига наций);
    • 09.09.18 Украина – Словакия – 1:0 (Лига наций);
    • 10.11.17 Украина – Словакия – 2:1 (Товарищеская игра).

    Прогноз

    После поражения от Румынии Украине нужна в этой игре только победа, ведь в 3-м туре придется играть с Бельгией. Но словаки в матче с бельгийцами показали, что серьезно настроены на плей-офф. Не ожидаем много голов от этой игры, прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.72.

    Словакия – Украина: прогноз на матч 2 тура Евро-2024, 21 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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