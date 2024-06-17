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    • «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака», Кучаев перейдет в «Ростов», отстранение Волкова и другие новости

    «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака», Кучаев перейдет в «Ростов», отстранение Волкова и другие новости

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    Инфантино заявил, что проблема ставок от футболистов носит массовый характер.

    «Краснодар» отстранил Волкова от команды – известна причина.

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    «Зенит» уводит Горшкова у «Спартака» из-за отказа Зайнутдинова возвращаться в Россию.

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    Источник: «Бомбардир»

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