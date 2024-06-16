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    • Фанат из Белгорода, пронесший флаг России на матч Евро-2024, рассказал, как принимают россиян в Германии

    Фанат из Белгорода, пронесший флаг России на матч Евро-2024, рассказал, как принимают россиян в Германии

    Белгородец Василий рассказал, как на него реагируют в Германии.

    • Василий пронес флаг России на матч-открытие Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).

    – Не ловили косых взглядов?

    – Нет. «Вы из России и вы все негодяи» – ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались – никакого внимания на нас особенно не обращали.

    Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом – в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.

    Поддерживать на Евро буду сербов – наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!

    – Но на Евро запрещена символика команд, которые не принимают участие в турнире. Наша сборная как раз не участвует. Если вас заставят убрать российский флаг, уберете?

    – Поживем – увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло.

    Да, на матче будет работать много полиции – ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1718524539
    ...а где Дюков? Чего-то притих). Уж, не в деловой ли командировке?)...
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    aldo conte
    1718525855
    "Послушай, Зин, не трогай шурина, ... гляди дождешься у меня". Получит по башке фекалоносец, поумнеет.
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    R_a_i_n
    1718526563
    Скорее всего не пропустят на матч с флагом.
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