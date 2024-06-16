Фанат из Белгорода, пронесший флаг России на матч Евро-2024, рассказал, как принимают россиян в Германии

Белгородец Василий рассказал, как на него реагируют в Германии.

Василий пронес флаг России на матч-открытие Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).

– Не ловили косых взглядов?

– Нет. «Вы из России и вы все негодяи» – ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались – никакого внимания на нас особенно не обращали.

Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом – в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.

Поддерживать на Евро буду сербов – наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!

– Но на Евро запрещена символика команд, которые не принимают участие в турнире. Наша сборная как раз не участвует. Если вас заставят убрать российский флаг, уберете?

– Поживем – увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло.

Да, на матче будет работать много полиции – ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться.