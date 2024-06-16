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    • «Краснодар» отстранил Волкова от команды – известна причина

    «Краснодар» отстранил Волкова от команды – известна причина

    «Краснодар» отстранил от первой команды защитника Сергея Волкова.

    «Волков не приехал на первый сбор «Краснодара». При этом трансфер в «Зенит» может и не состояться.

    Несколько дней назад игрок пришел к руководству клуба и потребовал отпустить его в «Зенит». Однако ему ответили, что «Зенит» и не особо хочет его покупать.

    Волков же, у которого впереди еще два года контракта, сказал, что в любом случае не хочет играть больше за «Краснодар». В ответ он услышал, что играть тогда больше и не будет.

    В итоге игрока отцепили от команды. При этом, насколько я знаю, удерживать в клубе его тоже никто не планирует», – написал источник.

    • Волков – воспитанник «Краснодара».
    • У него за команду 73 матча, 2 гола, 8 ассистов.
    • Игрок стоит 4,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1718525945
    О, как всегда конченные все делают за спиной, а парень видимо хочет закончить с футболом и пусть валит, где дурак всегда останется дураком
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