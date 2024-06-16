«Краснодар» отстранил Волкова от команды – известна причина

«Краснодар» отстранил от первой команды защитника Сергея Волкова.

«Волков не приехал на первый сбор «Краснодара». При этом трансфер в «Зенит» может и не состояться.

Несколько дней назад игрок пришел к руководству клуба и потребовал отпустить его в «Зенит». Однако ему ответили, что «Зенит» и не особо хочет его покупать.

Волков же, у которого впереди еще два года контракта, сказал, что в любом случае не хочет играть больше за «Краснодар». В ответ он услышал, что играть тогда больше и не будет.

В итоге игрока отцепили от команды. При этом, насколько я знаю, удерживать в клубе его тоже никто не планирует», – написал источник.