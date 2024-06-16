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    Подробности срыва трансферов Кордобы и Волкова в «Зенит»

    «Зенит» делал запрос в «Краснодар» по Джону Кордобе и Сергею Волкову.

    «Срыв трансфера Волкова из «Краснодара» в «Зенит» имеет под собой любопытную основу. Петеруржцы хотели купить Джона Кордобу и обратились в клуб. «Бычки» отказали и зенитовцы пошли напрямую к агенту футболиста.

    Тот не стал сообщать об этом руководству, а вступил в переговоры. Руководство «Краснодара» сами узнали об этом и зарубили все на корню. И любую возможность для ухода колумбийца, и, что самое главное, – общение по Волкову (готовы были продать за 5 миллионов евро).

    Клуб Сергея Галицкого не планирует отпускать Сергея куда-либо, и если он не хочет играть, то будет бегать по кругу оставшиеся два года контракта. Такие практики в «Краснодаре» не редкость – можно вспомнить эпичную историю Олега Самсонова», – написал источник.

    • У Кордобы в минувшем сезоне 32 матча, 18 голов, 6 ассистов.
    • Волков – воспитанник «Краснодара».
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1718534695
    хряки, ура, меня разбанили! а куда делся промквас? траванулся косорыловкой или тоже в бане сидит?)
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    The only one
    1718534757
    Наглый, наглый Зенит. Выгнали от двери- полезли через окно. Ни стыда, ни совести. Лишь бы их корона сияла на костях других.
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    fakeid
    1718534940
    с самсоновым они подленько поступили. сперва купили у крыльев, а потом, когда не подошёл, предложили отправиться обратно, с сокращением зарплаты в 6 раз. он, естественно, отказался - в итоге был сослан в дубль на пару лет, до истечения контракта.
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    Таврида
    1718537424
    Глупость, надо было продавать, накинули бы пару лямов эвро за "некорректное поведение партнеров по сделке" и все были бы довольны.Скоро Галицкий может уйти, кто будет закрывать финансовые бреши в бюджете Краснодара?
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