Подробности срыва трансферов Кордобы и Волкова в «Зенит»

«Зенит» делал запрос в «Краснодар» по Джону Кордобе и Сергею Волкову.

«Срыв трансфера Волкова из «Краснодара» в «Зенит» имеет под собой любопытную основу. Петеруржцы хотели купить Джона Кордобу и обратились в клуб. «Бычки» отказали и зенитовцы пошли напрямую к агенту футболиста.

Тот не стал сообщать об этом руководству, а вступил в переговоры. Руководство «Краснодара» сами узнали об этом и зарубили все на корню. И любую возможность для ухода колумбийца, и, что самое главное, – общение по Волкову (готовы были продать за 5 миллионов евро).

Клуб Сергея Галицкого не планирует отпускать Сергея куда-либо, и если он не хочет играть, то будет бегать по кругу оставшиеся два года контракта. Такие практики в «Краснодаре» не редкость – можно вспомнить эпичную историю Олега Самсонова», – написал источник.