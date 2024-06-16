«Краснодар» подписал Дюпина, Горшков близок к трансферу в «Спартак», Талалаева в «Химках» сменит испанец и другие новости

«Спартак» намерен заплатить 120 миллионов рублей за Горшкова.

Адвокат экс-жены Сафонова заявил о «вмешательстве власти» в дело о долге игрока.

Талалаева в «Химках» сменит испанец.

Агент объяснил, зачем «ПСЖ» купил Сафонова.

Запрет на выезд из России с Сафонова по-прежнему не снят.

«Краснодар» подписал вратаря на замену Сафонову.

Умер экс-игрок «Арсенала» Кэмпбелл.

«Рубин» объявил о покупке вратаря сборной России.

«Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов».

Албания побила рекорд России по самому быстрому голу на Евро.