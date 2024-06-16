«Краснодар» подписал Дюпина, Горшков близок к трансферу в «Спартак», Талалаева в «Химках» сменит испанец и другие новости

«Спартак» намерен заплатить 120 миллионов рублей за Горшкова.
Адвокат экс-жены Сафонова заявил о «вмешательстве власти» в дело о долге игрока.
Талалаева в «Химках» сменит испанец.
Агент объяснил, зачем «ПСЖ» купил Сафонова.
Запрет на выезд из России с Сафонова по-прежнему не снят.
«Краснодар» подписал вратаря на замену Сафонову.
Умер экс-игрок «Арсенала» Кэмпбелл.
«Рубин» объявил о покупке вратаря сборной России.
«Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов».
Албания побила рекорд России по самому быстрому голу на Евро.