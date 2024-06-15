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    • Адвокат экс-жены Сафонова заявил о «вмешательстве власти» в дело о долге игрока

    Адвокат экс-жены Сафонова заявил о «вмешательстве власти» в дело о долге игрока

    Адвокат бывшей жены Матвея Сафонова Максим Шилов прокомментировал трансфер игрока в «ПСЖ».

    • У спортсмена накопился долг 60 миллионов рублей по алиментам.
    • Сафонову был закрыт выезд из России, но это не помешало трансферу в «ПСЖ».
    • Сейчас Матвей встречается с Мариной Кондратюк, которая старше него на 4 года.

    «Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну нам неизвестно. Наши дальнейшие действия – суды. Не только в России, но и во Франции. Мы были готовы к такому развитию событий.

    Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать», – сказал Шилов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:30
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    Комментарии (8)
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    AtticusFinch
    1718437131
    Ещё одна дырка нашла себе идиота....какие ей нах 60 млн...небось ни дня в жизни не работала...ребенку год ....до 18 сколько там набежит - триллиард?
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    TIMOTHY
    1718437172
    Надолго это читать будем видимо)
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    ...короче
    1718437405
    ...понесло Шилова! Вот, только куда? Обратного пути, может и не быть потом)... Готов?)...
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    The only one
    1718437439
    договорится адвокат...
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    BoevStas1
    1718437762
    И опять добавили,живёт сейчас с кем и что на 4 года старше))ну Вы и редактора))кому какая разница??хоть 20 если им хорошо вместе ,Вы уже Сашу Мостового напоминаете ())
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    Цугундeр
    1718438872
    Статус иноадвоката .. Ну , хоть что-то свеженькое появится.)
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    MazaiNN
    1718440072
    ..Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать.. Америку открыл.
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