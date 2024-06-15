Адвокат экс-жены Сафонова заявил о «вмешательстве власти» в дело о долге игрока

Адвокат бывшей жены Матвея Сафонова Максим Шилов прокомментировал трансфер игрока в «ПСЖ».

У спортсмена накопился долг 60 миллионов рублей по алиментам.

Сафонову был закрыт выезд из России, но это не помешало трансферу в «ПСЖ».

Сейчас Матвей встречается с Мариной Кондратюк, которая старше него на 4 года.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда. Как именно Сафонов покинул страну нам неизвестно. Наши дальнейшие действия – суды. Не только в России, но и во Франции. Мы были готовы к такому развитию событий.

Когда в дело вмешивается власть, суды и законы перестают работать», – сказал Шилов.