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    • «Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов»

    «Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов»

    Полузащитник Данила Козлов не отправится в Первую лигу вместе с «Балтикой».

    «Зенит» решил активировать опцию выкупа собственного воспитанника за 60 миллионов рублей.

    Однако в составе петербургской команды атакующий хавбек не останется – его этим летом перепродадут в «Ростов» с опцией обратного выкупа

    Договорeнность между всеми сторонами сделки уже достигнута.

    • Козлов присоединился к «Балтике» в январе.
    • Его статистика: 15 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.
    • На него также претендовал «Краснодар».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (18)
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    NewLife
    1718463885
    Шухры-мухры, а ручки вот они.
    Ответить
    Алексей З
    1718463984
    Кто может объяснить этот манёвр ?
    Ответить
    Semenycch
    1718464083
    Разумно.
    Ответить
    BAIv
    1718464503
    Мутки настоящие, тренера нормального возьмите чтоб наши парни играли, а не говно бразильцы!!!
    Ответить
    Цугундeр
    1718464788
    Только Питер в курсе, что лимиту скоро определённые кранты..) Остальные лохи отдыхают и недоумевают . В засаду посадили паренька .Грамотно . Молодец , Семёныч.))
    Ответить
    Mirak92
    1718465076
    Девиз Зенита. Никогда, ничего, никому, всё себе, Чтобы было зае**сь мне, мне, мне.
    Ответить
    ...короче
    1718466666
    ...ждите теперь "Воронежские кричалки" на стадионе Краснодара...
    Ответить
    kirdykprishel
    1718467465
    Спекулянты. )))
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    TIMOTHY
    1718468274
    Отличная тема) Валере нужны хорошие и молодые футболисты! Зениту респект
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