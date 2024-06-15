«Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов»

Полузащитник Данила Козлов не отправится в Первую лигу вместе с «Балтикой».

«Зенит» решил активировать опцию выкупа собственного воспитанника за 60 миллионов рублей.

Однако в составе петербургской команды атакующий хавбек не останется – его этим летом перепродадут в «Ростов» с опцией обратного выкупа

Договорeнность между всеми сторонами сделки уже достигнута.