«Зенит» выкупит футболиста «Балтики» для его перепродажи в «Ростов»

Полузащитник Данила Козлов не отправится в Первую лигу вместе с «Балтикой».
«Зенит» решил активировать опцию выкупа собственного воспитанника за 60 миллионов рублей.
Однако в составе петербургской команды атакующий хавбек не останется – его этим летом перепродадут в «Ростов» с опцией обратного выкупа
Договорeнность между всеми сторонами сделки уже достигнута.
- Козлов присоединился к «Балтике» в январе.
- Его статистика: 15 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.
- На него также претендовал «Краснодар».