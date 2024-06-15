Запрет на выезд из России с Сафонова по-прежнему не снят

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов не может выезжать из России. Запрет продолжает действовать.

Для выезда из страны Сафонову необходимо погасить долг по алиментам в 59 миллионов рублей.

«То что «ПСЖ» объявил о подписании контракта, это не значит, что Матвей может спокойно выезжать из страны.

Если юристы ему советуют просто оплатить 22000 рублей, то они его очень сильно подставляют», – написал телеграм-канал «Мутко против».