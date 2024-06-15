Запрет на выезд из России с Сафонова по-прежнему не снят

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов не может выезжать из России. Запрет продолжает действовать.
- Для выезда из страны Сафонову необходимо погасить долг по алиментам в 59 миллионов рублей.
«То что «ПСЖ» объявил о подписании контракта, это не значит, что Матвей может спокойно выезжать из страны.
Если юристы ему советуют просто оплатить 22000 рублей, то они его очень сильно подставляют», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- «ПСЖ» купил Сафонова за 20 миллионов евро.
- Игрок 15 июля должен прибыть на сборы.