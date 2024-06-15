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    Запрет на выезд из России с Сафонова по-прежнему не снят

    Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов не может выезжать из России. Запрет продолжает действовать.

    • Для выезда из страны Сафонову необходимо погасить долг по алиментам в 59 миллионов рублей.

    «То что «ПСЖ» объявил о подписании контракта, это не значит, что Матвей может спокойно выезжать из страны.

    Если юристы ему советуют просто оплатить 22000 рублей, то они его очень сильно подставляют», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • «ПСЖ» купил Сафонова за 20 миллионов евро.
    • Игрок 15 июля должен прибыть на сборы.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии (10)
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    Semenycch
    1718449050
    А помните, как скот Навальный, находясь на подписке о невыезде по уголовному делу спокойно летал из Москвы по миру? У нас в стране все равны, но есть те которые равнее? (Джордж Оруэлл Скотный двор) Кстати, такой же Скотный двор творится и на этом сайте.
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    ЗаЖиМ
    1718449063
    От шо жадные до денег гляди делают?
    Ответить
    7:1
    1718449713
    новостью ниже юрист сказал, что запрета на выезд нет. уже хер знает, кому верить.
    Ответить
    ...короче
    1718450450
    ...снова, какая-то "Мутко против" нарисовалась, со своими "мыслями на тему"...
    Ответить
    neim
    1718451999
    Скотный двор, скотный двор ... Что-то это мне напоминает ))). Помнится, как Кокорина в Фиорентину продали, за не плохие вроде бы деньги. А вот по пользоваться им, новые владельцы так и не смогли в полной мере. Товар оказался бракованным ))). Может и тут что-то подобное намечается ?
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    NewLife
    1718452574
    Чтобы Сафонов не стал нарушителем, придется опять Россию до Парижа расширять))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718455882
    Шейхи заплатят за контракт Сафонова
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    Цугундeр
    1718457544
    А Виталий Леонтьевич в курсах ,что «Мутко против» ? )
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