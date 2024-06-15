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    • «Спартак» намерен заплатить 120 миллионов рублей за Горшкова

    «Спартак» намерен заплатить 120 миллионов рублей за Горшкова

    «Спартак» приближается к трансферу латераля «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Идут переговоры.

    Москвичи готовы выкупить уроженца Кондопоги за 120 миллионов рублей.

    «Ранее «Крылышки» сделали Горшкову предложение о продлении контракта, который сделал бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Однако бюджетному клубу трудно соревноваться с «Лукойлом» в зарплатах», – написал источник.

    • 25-летний Горшков в минувшем сезоне РПЛ провел 29 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
    • У Юрия 3 матча за сборную России.
    • Горшков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии (22)
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    The only one
    1718436015
    потом напишет, что переход для развития карьеры и т.д., и т.п.
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    Semenycch
    1718436360
    Не переходи с парнокопытным, станешь на них похожим!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718436727
    Лукойл постоянно Самару трясет
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    FCSpartakM
    1718437851
    Не очень понятно, зачем он нужен. Не сильнее Чернова, только моложе. Да и Маслов в принципе на крайний случай не выглядит бесполезным, когда на поле. При Слишковиче свои минуты нормально отыгрывал. 1 млн это копейки, но лучше этот млн переплатить более качественному трансферу
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    Barmaleushka
    1718438129
    Пазоооооор !!! БИЗАБРАЗИЕ !!!! ))))))))))))))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718438782
    Круто, из Кондопоги
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718439628
    Срамтак это сборище неликвида. Гыгыгы
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    7:1
    1718439803
    пц, как спартаг грабит самару. уже минимум 5 игроков утащили за последнее время. позор рыжим!
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    Алексей З
    1718443860
    Карп каждый день что-то " рожает", посмотрим по факту. Главная проблема Спартака, всё же , атака, создавать и забивать некому , а защита для РПЛ вполне сносная.
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