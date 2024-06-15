«Спартак» намерен заплатить 120 миллионов рублей за Горшкова

«Спартак» приближается к трансферу латераля «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Идут переговоры.
Москвичи готовы выкупить уроженца Кондопоги за 120 миллионов рублей.
«Ранее «Крылышки» сделали Горшкову предложение о продлении контракта, который сделал бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Однако бюджетному клубу трудно соревноваться с «Лукойлом» в зарплатах», – написал источник.
- 25-летний Горшков в минувшем сезоне РПЛ провел 29 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- У Юрия 3 матча за сборную России.
- Горшков – воспитанник «Чертаново».