Талалаева в «Химках» сменит испанец

«Химки» перед отставкой главного тренера Андрея Талалаева определились с заменой. Команду возглавит покинувший «Родину» Франк Артига.
«Срок контракта – до 2026 года, с опцией продления еще на сезон. Зарплата – 350 тысяч евро в год.
С 16 июня команда начнет проходить УМО, а 20-го заедет на сборы в Кратово. До этого времени клуб объявит о назначении Артиги официально», – написал источник.
- 47-летний испанец работал в «Родине» год.
- В 2010-2021 годах Артига тренировал в академии «Барселоны».
- Талалаев за один сезон вернул «Химки» в РПЛ.