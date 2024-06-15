Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Талалаева в «Химках» сменит испанец

    «Химки» перед отставкой главного тренера Андрея Талалаева определились с заменой. Команду возглавит покинувший «Родину» Франк Артига.

    «Срок контракта – до 2026 года, с опцией продления еще на сезон. Зарплата – 350 тысяч евро в год.

    С 16 июня команда начнет проходить УМО, а 20-го заедет на сборы в Кратово. До этого времени клуб объявит о назначении Артиги официально», – написал источник.

    • 47-летний испанец работал в «Родине» год.
    • В 2010-2021 годах Артига тренировал в академии «Барселоны».
    • Талалаев за один сезон вернул «Химки» в РПЛ.

    Новости по теме
    Слишкович рассказал о предложениях после ухода из «Спартака» 2
    Слишкович отреагировал на информацию о переговорах с «Химками» 5
    «Химки» могут забрать вратаря, которым интересовался «Спартак» 1
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1718437445
    Натовца таскают туда сюда
    Ответить
    The only one
    1718437609
    вернёт Артига Химки в привычную ему ФНЛ. и скажет: так и было...
    Ответить
    BoevStas1
    1718438323
    Что не так с Талалаевым??? постоянно куда то ,что то))видать денег захотел много))
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1718439203
    Талалайка получил от Химок балалайку
    Ответить
    Алексей З
    1718444537
    Гершкович , на выход. " Импортозамещение" в российском футболе процветает. Для Кремля бы кого подобрать.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+