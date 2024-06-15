Талалаева в «Химках» сменит испанец

«Химки» перед отставкой главного тренера Андрея Талалаева определились с заменой. Команду возглавит покинувший «Родину» Франк Артига.

«Срок контракта – до 2026 года, с опцией продления еще на сезон. Зарплата – 350 тысяч евро в год.

С 16 июня команда начнет проходить УМО, а 20-го заедет на сборы в Кратово. До этого времени клуб объявит о назначении Артиги официально», – написал источник.