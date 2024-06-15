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    Агент объяснил, зачем «ПСЖ» купил Сафонова

    Паулу Барбоза, футбольный агент, оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Сам факт того, что «ПСЖ» купил Сафонова, значит, что они считают его топ-игроком. Конечно, это лучший российский трансфер за последние годы. Матвею предстоит большая работа, ему будет непросто. Придется очень много работать, показывать, что он соответствует уровню, доказывать, что он лучше и сильнее Джанлуиджи Доннаруммы, тогда он будет играть в основном составе. Безусловно, у него будет шанс попасть в основной состав.

    Нужно понимать, что «ПСЖ» решил купить хорошего вратаря, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция. Тренерский штаб увидел, что Доннарумме нужно, чтобы с ним конкурировал вратарь высокого уровня. А дальше уже все зависит от того, кто выиграет конкуренцию. Понятно, что поначалу на первых ролях будет Доннарумма, а дальше все зависит от Сафонова. Будет очень интересно смотреть и следить за развитием событий», – сказал Барбоза.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 миллионов евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.
    • Матвей стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1718443250
    Очень много в ленте Сафонова. Думаю всё будет зависеть от Доннаруммы, от его игры, а Мотвей на подмене. Как долго это продлится не известно, будем наблюдать.
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