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    • Прогноз на точный счет матча Польша – Нидерланды, групповой этап Евро 2024, 16 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Польша – Нидерланды, групповой этап Евро 2024, 16 июня 2024 года

    В воскресенье, 16 июня, в матче 1 тура группового этапа Евро 2024 сборная Польши сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет в группе D и состоится в Гамбурге, на стадионе «Фолькспаркштадион». Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

    Польша

    Сборная Польши в последних пяти играх забила 12 голов и пропустила три мяча. Команда в среднем забивает по 2.40 гола за игру и пропускает по 0.60 мяча.

    Польша в среднем наносит 16.60 ударов по воротам соперника, в створ попадает 6.60 удара. Пропускает команда 11.20 удара, из них 3.40 доходят в створ.

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов в последних пяти матчах забила 19 голов и пропустила два мяча. Команда в среднем забивает по 3.80 гола за матч и пропускает по 0.40 мяча за игру.

    Нидерланды наносят 16.80 ударов по воротам соперника, в створ доходят 7.40 удара. Пропускает команда 6.60 удара, из них 2.40 доходят в створ.

    Прогноз на точный счет матча Польша – Нидерланды

    Букмекеры не видят фаворитом сборную Польши, впрочем, и слабо верят нулевую ничью команд – 8.50 при ставке на точный счет 0:0. Впрочем, на исход 1:1 уже дают чуть меньше – 7.50. Но наиболее вероятным вариантом развития событий является победа Нидерландов (1.57), а вероятный счет матча – 1:0 в пользу западноевропейской сборной (6.50).

    Прогноз на точный счет матча Польша – Нидерланды, групповой этап Евро 2024, 15 июня 2024 года

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    Источник: «Бомбардир»

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