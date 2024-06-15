В воскресенье, 16 июня, в матче 1 тура группового этапа Евро 2024 сборная Польши сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет в группе D и состоится в Гамбурге, на стадионе «Фолькспаркштадион». Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Польша

Сборная Польши в последних пяти играх забила 12 голов и пропустила три мяча. Команда в среднем забивает по 2.40 гола за игру и пропускает по 0.60 мяча.

Польша в среднем наносит 16.60 ударов по воротам соперника, в створ попадает 6.60 удара. Пропускает команда 11.20 удара, из них 3.40 доходят в створ.

Нидерланды

Сборная Нидерландов в последних пяти матчах забила 19 голов и пропустила два мяча. Команда в среднем забивает по 3.80 гола за матч и пропускает по 0.40 мяча за игру.

Нидерланды наносят 16.80 ударов по воротам соперника, в створ доходят 7.40 удара. Пропускает команда 6.60 удара, из них 2.40 доходят в створ.

Прогноз на точный счет матча Польша – Нидерланды

Букмекеры не видят фаворитом сборную Польши, впрочем, и слабо верят нулевую ничью команд – 8.50 при ставке на точный счет 0:0. Впрочем, на исход 1:1 уже дают чуть меньше – 7.50. Но наиболее вероятным вариантом развития событий является победа Нидерландов (1.57), а вероятный счет матча – 1:0 в пользу западноевропейской сборной (6.50).