В 1 туре группового этапа Евро 2024 сборная Германии сыграет с Шотландией. Игра пройдет в квартете А, состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Германия

Сборная Германии в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Команда наколотила только шесть голов и пропустила четыре мяча, в среднем по 1.2 и 0.8 гола соответственно.

Немцы наносят в среднем 15.2 удара по воротам соперника, в створ доходит 5.8 ударов. Допускают по своим воротам 10.8 ударов, в створ доходит 4.4 удара.

Шотландия

Сборная Шотландии в последних пяти матчах забила семь голов и пропустила 10 мячей, в среднем от 1.4 и 2. гола за игру. Команда выиграла только один матч, по два раза проиграла и сыграла вничью.

Шотландцы наносят в среднем 15.4 удара по воротам соперника, в створ доходит 3.4 удара. Допускают по своим воротам 7.2 удара, в створ доходит 3.6 удара.

Прогноз на точный счет матча Германия – Шотландия

Букмекеры видят фаворитом сборную Германии – на победу немцев дают коэффициент 1.32. Что касается росписи, то на точный счет 2:0 предлагается коэффициент 6.0 – по мнению аналитиков БК наиболее вероятный счет встречи.

Мы, пожалуй, согласимся с аналитиками букмекерской конторы и поставим на победу сборной Германии со счетом 2:0 (6.0). Немцы наверняка мотивированы сохранить ворота в неприкосновенности в первом поединке домашнего Евро, к тому же, класс сборной Германии выше.