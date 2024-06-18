Фуллкруг сломал руку болельщику мощным ударом на разминке

На предматчевой разминке сборной Германии перед матчем-открытием Евро-2024 с Шотландией (5:1) в прошлую пятницу нападающий Никлас Фуллкруг попал мячом в руку болельщику Каю Флатманну, сидевшему в первом ряду за воротами.

Зритель был госпитализирован с переломом руки, однако спустя несколько часов его выписали, так как операция не потребовалась.

«Я подпевал гимну, будучи на носилках. Я не знал, смеяться мне или плакать, ведь мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч-открытие», – рассказал Флатманн.