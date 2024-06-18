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    Фуллкруг сломал руку болельщику мощным ударом на разминке

    На предматчевой разминке сборной Германии перед матчем-открытием Евро-2024 с Шотландией (5:1) в прошлую пятницу нападающий Никлас Фуллкруг попал мячом в руку болельщику Каю Флатманну, сидевшему в первом ряду за воротами.

    Зритель был госпитализирован с переломом руки, однако спустя несколько часов его выписали, так как операция не потребовалась.

    «Я подпевал гимну, будучи на носилках. Я не знал, смеяться мне или плакать, ведь мне пришлось отказаться от своей мечты посетить матч-открытие», – рассказал Флатманн.

    • Сообщается, что в Немецком футбольном союзе осведомлены об инциденте.
    • Фуллкруг планирует извиниться перед пострадавшим фанатом и отправить ему футболу сборной Германии.
    • В своем втором матче на турнире немецкая команда завтра сыграет с Венгрией.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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