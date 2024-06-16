Жительница Мюнхена получила удар в спину ногой от фаната сборной Шотландии

Болельщики сборной Шотландии некорректно себя вели во время посещения Мюнхена на этой неделе.

На стадионе «Баварии» состоялся матч-открытие Евро-2024 между Германией и Шотландией (5:1).

Во время просмотра игры в фан-зоне в Олимпийском парке трое болельщиков Шотландии оскорбляли 22-летнюю местную жительницу. Один из гостей нанес девушке удар ногой в спину.

После обращения пострадавшей в полицию нарушителей задержали. Им 24 года, они прибыли из Северной Ирландии. После внесения залога граждане были освобождены.