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    • Жительница Мюнхена получила удар в спину ногой от фаната сборной Шотландии

    Жительница Мюнхена получила удар в спину ногой от фаната сборной Шотландии

    Болельщики сборной Шотландии некорректно себя вели во время посещения Мюнхена на этой неделе.

    • На стадионе «Баварии» состоялся матч-открытие Евро-2024 между Германией и Шотландией (5:1).

    Во время просмотра игры в фан-зоне в Олимпийском парке трое болельщиков Шотландии оскорбляли 22-летнюю местную жительницу. Один из гостей нанес девушке удар ногой в спину.

    После обращения пострадавшей в полицию нарушителей задержали. Им 24 года, они прибыли из Северной Ирландии. После внесения залога граждане были освобождены.

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    Источник: Tag24

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    16.06.2024 22:37
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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1718567791
    Ценности запада)
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    fakeid
    1718567849
    нафига вообще ходить в эти фан-зоны? я как-то в 2018 сходил, в самаре. площадь огорожена, повсюду полицаи, рамки, на входе шмонают, изымают всё, что не понравится, стоят огромные баки, куда выбрасывают своё пиво. ну ладно, хер с ним, с пивом - но выбрасывать воду, потому что со своей нельзя, вы охренели? а после прохождения рамок пожалуйста: вот тебе пиво по 300, вот тебе вода по 200. и даже если там были скамейки - мы их не нашли, сидели на поребрике, смотрели на экран, где нихрена не было видно из-за солнца, без звука, все орут между собой, музыку на мобильниках включают. такая лажа, если честно. не знаю, как там в германиях принято, но судя по этой новости, там примерно так же.
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    Алексей З
    1718569155
    Неужели кто-то думал , что мудаки только у нас водятся ? Их везде полно.
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