Колосков отреагировал на появление флагов России на матче Евро-2024

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о присутствии флагов России на матче-открытии Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).

«УЕФА и ФИФА не запрещают проносить флаги стран, которые не участвуют в чемпионатах Европы и мира. Есть запреты на политические лозунги и петарды. Какая разница, какой там флаг.

Конечно, приятно и удивительно появление флагов сборной России на матче, нашлись смелые люди, которые пришли, да еще и с флагами России. Будем это отмечать как хороший знак. В том плане, что на чемпионате Европы, несмотря на отсутствие сборной, есть болельщики из России», – сказал Колосков.