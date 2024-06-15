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    • Колосков отреагировал на появление флагов России на матче Евро-2024

    Колосков отреагировал на появление флагов России на матче Евро-2024

    Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о присутствии флагов России на матче-открытии Евро-2024 Германия – Шотландия (5:1).

    «УЕФА и ФИФА не запрещают проносить флаги стран, которые не участвуют в чемпионатах Европы и мира. Есть запреты на политические лозунги и петарды. Какая разница, какой там флаг.

    Конечно, приятно и удивительно появление флагов сборной России на матче, нашлись смелые люди, которые пришли, да еще и с флагами России. Будем это отмечать как хороший знак. В том плане, что на чемпионате Европы, несмотря на отсутствие сборной, есть болельщики из России», – сказал Колосков.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    7:1
    1718449611
    перед чм в катаре думал, что будут провокации, выбегающие на поле хо_хлы с флагами, или Femen со своими сиськами. но последние явно засцали делать такое в арабской стране, да и хо_хлов там прищучили сразу, запретив им проходить на стадион с флагами. и даже не размещали по периметру поля ничего, как сейчас в ЛЧ происходит. постоянно надпись PEACE—МИР всплывает на баннерах.
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