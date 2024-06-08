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    Гурцкая объяснил, почему в Госдуме не любят футболистов

    Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая заявил, что в Госдуме не любят футбол.

    «В Госдуме, Минспорте в основном представлены индивидуальные виды спорта. Они действительно приносили России награды. Для них всю жизнь футболисты были раздражителями. Лентяями, которые получают баснословные деньги. Никаких у них олимпийских медалей нет, а у нас, олимпийских чемпионов, еле-еле есть квартира вдалеке от Москвы. А футболисты катаются на блатных машинах, куча квартир, любовницы, украшения. Всю жизнь это вызывало отторжение.

    И никто не скажет, что соревнования по шорт-треку смотрит шесть человек, а футбольный матч – миллион человек. Они не понимают эту несоизмеримость», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    Состав комитета Госдумы по физкультуре и спорту выглядит так.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    ScarlettOgusania
    1717833641
    Бегемот неправ, во-первых, олимпийские чемпионы есть и среди футболистов, во-вторых, среди членов ГД есть хоккеист и биатлонист, у них зрителей много, сопоставимо с футболом, в-третьих, у футболистов элементарно отсутствует мозг из-за частых ударов мяча по голове, а не любят их за бабки и звания змс, которые они получают фактически ни за что!
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