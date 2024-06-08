Гурцкая объяснил, почему в Госдуме не любят футболистов

Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая заявил, что в Госдуме не любят футбол.

«В Госдуме, Минспорте в основном представлены индивидуальные виды спорта. Они действительно приносили России награды. Для них всю жизнь футболисты были раздражителями. Лентяями, которые получают баснословные деньги. Никаких у них олимпийских медалей нет, а у нас, олимпийских чемпионов, еле-еле есть квартира вдалеке от Москвы. А футболисты катаются на блатных машинах, куча квартир, любовницы, украшения. Всю жизнь это вызывало отторжение.

И никто не скажет, что соревнования по шорт-треку смотрит шесть человек, а футбольный матч – миллион человек. Они не понимают эту несоизмеримость», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Состав комитета Госдумы по физкультуре и спорту выглядит так.