Агент: «Газзаев поставил на «Волгу» движок от Range Rover, а в салон – холодильник»

Футбольный агент Марат Арчегов рассказал о тюнинге «Волги» от Валерия Газзаева.
«Я помню хорошо, что у Газаева была «Волга» с движком от Range Rover. Об этом весь город практически говорил. Я помню, что в машине был холодильник.
Это 1995 год был, и в машине такой холодильник, где можно было какие-то напитки держать. Между задними сиденьями», – сообщил Арчегов.
- В середине 1990-х Газзаев возглавлял «Аланию», выиграл с ней чемпионат России в 1995 году.
- В 2005 году ЦСКА под руководством Газзаева выиграл Кубок УЕФА.
- Сейчас Газзаев не тренирует.
Источник: Legalbet