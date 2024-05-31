Агент: «Газзаев поставил на «Волгу» движок от Range Rover, а в салон – холодильник»

Футбольный агент Марат Арчегов рассказал о тюнинге «Волги» от Валерия Газзаева.

«Я помню хорошо, что у Газаева была «Волга» с движком от Range Rover. Об этом весь город практически говорил. Я помню, что в машине был холодильник.

Это 1995 год был, и в машине такой холодильник, где можно было какие-то напитки держать. Между задними сиденьями», – сообщил Арчегов.