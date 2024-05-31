Семак перечислил спорные аспекты формата Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед суперфиналом Кубка России с «Балтикой», который пройдет 2 июня, ответил на вопрос о формате проведения турнира.

– Сергей Богданович, как вам формула Кубка, второй сезон уже прошел. И «Балтика» проигрывала, и «Зенит» уступал по ходу. Некоторые видят в этом несоответствие кубковым идеалам, но все равно продолжают борьбу. Нужно ли что-то изменить?

– Что касается моего мнения, то поскольку есть желание заполнить количеством матчей турнир… На групповом этапе понятно, команды борются. Но когда идет стадия навылет и команды вылетают и получают второй шанс, это не совсем спортивный принцип. Тем более, когда тот же ЦСКА вылетает, но уже не получает шанса, тоже достаточно странно.

Весь турнир проходит без Fan ID, финал – с Fan ID. Тоже вопрос. Если ты начинаешь по одним правилам турнир, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же правилам, поскольку на протяжении всего этого пути болельщики и фанаты поддерживали, а в финале этого турнира не смогут поддержать нас.

Нюансы есть, каждый год над Кубком работают, что-то дорабатывают, какие-то аспекты. Но те аспекты, о которых я упомянул, достаточно спорные. Наше дело – играть в футбол, стараться побеждать. Дело руководителей – думать, как играть и по какому сценарию.