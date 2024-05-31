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Семак перечислил спорные аспекты формата Кубка России

31 мая 2024, 14:59
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед суперфиналом Кубка России с «Балтикой», который пройдет 2 июня, ответил на вопрос о формате проведения турнира.

– Сергей Богданович, как вам формула Кубка, второй сезон уже прошел. И «Балтика» проигрывала, и «Зенит» уступал по ходу. Некоторые видят в этом несоответствие кубковым идеалам, но все равно продолжают борьбу. Нужно ли что-то изменить?

– Что касается моего мнения, то поскольку есть желание заполнить количеством матчей турнир… На групповом этапе понятно, команды борются. Но когда идет стадия навылет и команды вылетают и получают второй шанс, это не совсем спортивный принцип. Тем более, когда тот же ЦСКА вылетает, но уже не получает шанса, тоже достаточно странно.

Весь турнир проходит без Fan ID, финал – с Fan ID. Тоже вопрос. Если ты начинаешь по одним правилам турнир, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же правилам, поскольку на протяжении всего этого пути болельщики и фанаты поддерживали, а в финале этого турнира не смогут поддержать нас.

Нюансы есть, каждый год над Кубком работают, что-то дорабатывают, какие-то аспекты. Но те аспекты, о которых я упомянул, достаточно спорные. Наше дело – играть в футбол, стараться побеждать. Дело руководителей – думать, как играть и по какому сценарию.

  • Система с выбыванием после двух поражений используется в турнире второй сезон.
  • В нынешнем розыгрыше Кубка России, в отличие от прошлого, команда, которая проиграла в финале Пути РПЛ, сразу вылетела из соревнования.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Балтика Семак Сергей
Комментарии (6)
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АлексМак
1717157809
Сергей Богданович прав
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Artemka444
1717160190
Да всё по делу!!!
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Krics
1717163466
Прав, рыба гниёт с головы,а они точно умеют рукоблудить,сори руководить?ихмо.
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paracetamol
1717262579
Испортили Кубок, однако. Вроде Кубок, а присмотришься - не Кубок!
Ответить
Ziklop
1717333322
надо вернуть нормальный кубок! а это гавно прикрыть. хотят больше игр, добавьте пару команд из первой лиги!
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Fandorine
1717345722
Чёрные в зените беда беда. Команда чёрных
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