Черданцев высказался о будущем Дзюбы

Комментатор Георгий Черданцев считает, что 35‑летнему нападающему Артему Дзюбе будет сложно выдерживать график матчей РПЛ.

– Уход Дзюбы скажется на «Локомотиве»?

– Никак не скажется. Свои голы он забил. Мы видим, что «Локомотив» делает ставку на своих воспитанников и российских футболистов. У них будет появляться в составе еще больше игроков академии. Перемены в клубе – это ставка на своих воспитанников. Эта команда больше всего использовала своих воспитанников и завершила сезон в одном очке от тройки.

Что касается Дзюбы, то в таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Можно посмотреть на Арнаутовича в «Интере», который выходит тогда, когда надо. Артем сам должен решать, чего он хочет. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо.