В «Болонье» отреагировали на новость о переговорах с «Аталантой» по обмену игроками с участием Миранчука

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори ответил, может ли клуб подписать Алексея Миранчука во время летнего трансферного окна.
Сообщалось о переговорах между «Аталантой» и «Болоньей» об обмене Риккардо Орсолини на российского футболиста с доплатой.
– Появилась новость о возможном обмене Орсолини на Миранчука с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?
– Таких переговоров нет.
- Миранчук в Италии с 2020 года.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 41 матче.
- Рыночная стоимость Алексея – 9 млн евро. Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
Источник: «Спорт-Экспресс»