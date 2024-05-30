В «Болонье» отреагировали на новость о переговорах с «Аталантой» по обмену игроками с участием Миранчука

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори ответил, может ли клуб подписать Алексея Миранчука во время летнего трансферного окна.

Сообщалось о переговорах между «Аталантой» и «Болоньей» об обмене Риккардо Орсолини на российского футболиста с доплатой.

– Появилась новость о возможном обмене Орсолини на Миранчука с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?

– Таких переговоров нет.