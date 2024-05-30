Канчельскис: «Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду в РПЛ»

Андрей Канчельскис иронично ответил на вопрос о чемпионских перспективах «Спартака» в сезоне-2024/25.

– Будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство в новом сезоне?

– Каждый сезон поднимается этот вопрос, каждый раз «Спартак» называют претендентом на титул, а по итогу – пятые места.

Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду – «Чемпионы первых трех туров». В этом сезоне все уже короновали красно-белых после удачного старта, но потом команда быстро сдулась.