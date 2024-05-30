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  • Канчельскис: «Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду в РПЛ»

Канчельскис: «Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду в РПЛ»

30 мая 2024, 08:08
14

Андрей Канчельскис иронично ответил на вопрос о чемпионских перспективах «Спартака» в сезоне-2024/25.

– Будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство в новом сезоне?

– Каждый сезон поднимается этот вопрос, каждый раз «Спартак» называют претендентом на титул, а по итогу – пятые места.

Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду – «Чемпионы первых трех туров». В этом сезоне все уже короновали красно-белых после удачного старта, но потом команда быстро сдулась.

  • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда не выигрывает лигу с 2017 года.
  • Со следующего сезона «Спартак» возглавит Деян Станкович.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1717046178
У В.С. Высоцкого есть песня про прыгуна в высоту...Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз... Так бывает, но ты был наверху... К примеру "Урал"
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R_a_i_n
1717048022
Я один не помню, как короновали Спартак после первых трёх туров? Пора вводить рубрику "Мостовой и Ко". Там будет выступать кучка уйопков, которые любят на Спартаке хайпиться. А комментить эту рубрику будет кучка гыгышных и Ко)
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ivany4
1717049244
Спартак каждую награду ценит. А Канчельскису и иже с ним пора давать титулы - Отставной козы барабанщик!!!
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Spartak_forv@
1717049920
Чемпион стакана дал «ценный» совет
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Artemka444
1717051045
Награда тока одна!!! Нытье года!!! В этом они чемпионы всего!!! Как и Барселона!!!
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Cleaner
1717053000
Кубок Поржать будет всегда за Спартаком!!!...)))
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alp
1717055970
Спартак нынче такой , что он и специальную награду для Спартака может проиграть....
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rash1959
1717058512
кОнчелькиса нужно в отдельную палату
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anatolich72
1717064938
Без Спартака весь чемпионат и медиа окажутся глубоко в анусе.
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