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  • Радимов сказал, чего не хватало игре «Динамо» в минувшем сезоне

Радимов сказал, чего не хватало игре «Динамо» в минувшем сезоне

29 мая 2024, 08:09
3

Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов оценил выступления бело-голубых в сезоне-2023/24.

– «Динамо» провело хороший сезон, их надо поблагодарить за то, как они выглядели и что делали. В некоторых матчах им откровенно благоволила фортуна, единственное, не хватало баланса. И вратари не всегда выручали. Мне скажут, что я предвзято отношусь, но это все так видят. Есть линии, которые для того, чтобы стать чемпионом, надо усиливать, если команда хочет бороться за золото.

– Например, вратарскую?

– В том числе вратарскую, да. Допустим, нет альтернативы совсем и Тюкавину, потому что Смолов – очень хороший нападающий, но, во‑первых, у него возраст, а во‑вторых, Смолов без игровой практики – это, конечно же, совсем другой футболист.

  • «Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но проиграло в гостях «Краснодару» со счетом 0:1 в последнем матче и финишировало на третьем месте.
  • Бело-голубые в последний раз выигрывали золотые медали в чемпионате СССР-1976 (весна).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1716960408
Наконец-то Радимов сказал свое слово,а то все заждались,включая тренерский штаб Динамо,ценный анализ от Влада.Теперь всем все понятно!
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Ганнибал Лектор
1716966335
Очень много очков взяли на фарте, плюс уверенная игра Тюкавина в атаке и Бальбуэны в защите. А так ничем не сильнее тех же хряков
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Cleaner
1716971606
Динамо не хватало ВСЕГО!!!
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