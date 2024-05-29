Радимов сказал, чего не хватало игре «Динамо» в минувшем сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо» и «Зенита» Владислав Радимов оценил выступления бело-голубых в сезоне-2023/24.

– «Динамо» провело хороший сезон, их надо поблагодарить за то, как они выглядели и что делали. В некоторых матчах им откровенно благоволила фортуна, единственное, не хватало баланса. И вратари не всегда выручали. Мне скажут, что я предвзято отношусь, но это все так видят. Есть линии, которые для того, чтобы стать чемпионом, надо усиливать, если команда хочет бороться за золото.

– Например, вратарскую?

– В том числе вратарскую, да. Допустим, нет альтернативы совсем и Тюкавину, потому что Смолов – очень хороший нападающий, но, во‑первых, у него возраст, а во‑вторых, Смолов без игровой практики – это, конечно же, совсем другой футболист.